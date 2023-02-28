Инструмент стал украшением большого актового зала

В Кочетовской детской школе искусств Мичуринска появился рояль. Инструмент установили в большом актовом зале. Приобрести его удалось благодаря федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На покупку направили около 2,5 млн рублей. Кроме того, фонды школы искусств пополнились нотными сборниками.

Как сообщают в администрации города Мичуринска, в 2023 году около 5,6 млн рублей будут направлены на покупку музыкальных инструментов, мебели, литературы для Кочетовской детской школы искусств и Мичуринской детской хореографической школы.

Фото администрации города Мичуринска