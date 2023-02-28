Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дорогу в Ржаксинском районе

Прокуратура Ржаксинского района по обращению гражданина проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При этом выяснилось, что на участке дороги «Каспий»-Каменка-Ржакса с 27 по 30 км имеются выбоины и просадки, что неблагоприятно сказывается на аварийности.

- В связи с этим прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием возложить на ТОГКУ «Тамбовавтодор» обязанность организовать работы по приведению проезжей части автомобильной дороги в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. По результатам рассмотрения требования прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены судом в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Ржаксинского района.