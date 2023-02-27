Тамбовчанин незаконно хранил дома 2 ружья и 125 патронов

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным обнаружили дома у 66-летнего жителя села Малое Лаврово Мичуринского района незарегистрированное оружие и боеприпасы.

- Нарушитель доставлен в отдел полиции, опрошен, получены признательные показания. Два двуствольных охотничьих ружья ИЖ 16-го и 12-го калибра, а также 125 патронов он хранил незаконно, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Оружие и боеприпасы изъяты. Мужчине может грозить ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 4-х лет, либо до 6 месяцев ареста, либо лишение свободы на срок до 4-х лет со штрафом до 80 тысяч рублей.