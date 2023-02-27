Мичуринского водителя, высадившего девочку из автобуса, могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращению местной жительницы города о нарушении прав ее ребенка.

Установлено, что 15-летняя девочка ехала на автобусе в школу. При оплате проезда выяснилось, что карта девочки находится в «стоп-листе». Водитель без лишних разговоров потребовал покинуть салон автобуса. Хотя такое требование законно только в отношении взрослых, отказавшихся оплатить проезд, высаживать подростка до 16 лет без сопровождения взрослых водитель не может.

Как рассказали в прокуратуре города Мичуринска, прокурор города пришел к выводу, что водитель автобуса не имел права высаживать несовершеннолетнюю пассажирку и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении. Водителю может грозить штраф в 5 тысяч руб.