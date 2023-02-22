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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:39

Работника АО «Газпром газораспределение Тамбов» оштрафовали 40 тысяч рублей

Суд признал его виновным в нарушении порядка подключения к сетям газораспределения
Марина МАКОВЛЕВА

В УФАС по Тамбовской области поступило заявление гражданина о нарушении. АО «Газпром газораспределение Тамбов» несвоевременно направили ему информацию о ходе подключения жилого дома к газу.

По результатам рассмотрения жалобы в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении. Так как данный сотрудник уже привлекался за аналогичные нарушения, дело было направлено в мировой суд Октябрьского района Тамбова.

По информации УФАС по Тамбовской области, суд оштрафовал должностное лицо АО «Газпром газораспределение Тамбов» на 40 тысяч рублей.