Работника АО «Газпром газораспределение Тамбов» оштрафовали 40 тысяч рублей

В УФАС по Тамбовской области поступило заявление гражданина о нарушении. АО «Газпром газораспределение Тамбов» несвоевременно направили ему информацию о ходе подключения жилого дома к газу.

По результатам рассмотрения жалобы в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении. Так как данный сотрудник уже привлекался за аналогичные нарушения, дело было направлено в мировой суд Октябрьского района Тамбова.

По информации УФАС по Тамбовской области, суд оштрафовал должностное лицо АО «Газпром газораспределение Тамбов» на 40 тысяч рублей.