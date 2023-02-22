Житель Мичуринска скончался от нескольких ударов сковородой по голове, которые ему нанесла жена

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

6 декабря прошлого года в квартире дома по улице Революционной города Мичуринска обнаружили тело 55-летнего мужчины с повреждениями в области головы. На следствии установили, что 1 декабря его супруга в ходе ссоры ударила мужанесколько раз по голове металлической сковородой, после чего ушла из дома. От полученной травмы головы мцжчина через несколько дней скончался.

- В рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.