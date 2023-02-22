В Мичуринске в праздники не будут регистрировать транспортные средства

График работы регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД ОМВД России по Мичуринску в праздники изменится.

23, 24, 26 и 27 февраля не будет приема по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств.

25 февраля, а также начиная с 28 февраля отделение будет работать по установленному графику.

- Госавтоинспекция напоминает о возможности заполнения электронного заявления на регистрацию автомототранспорта, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru. Данная функция позволяет значительно сократить время получения государственной услуги и записаться на прием в удобное время, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обратиться непосредственно в РЭО ГИБДД ОМВД России по Мичуринску по адресу: Мичуринск, ул. Марата, д. 94 или по телефону 8(47545)5-35-14.