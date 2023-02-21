22 и 23 февраля в Тамбове ограничат движение

22 и 23 февраля в Тамбове вводятся ограничения дорожного движения в связи с проведением мероприятий.
22 февраля с 7.00 до окончания мероприятия будет запрещена остановка транспортных средств:
– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;
– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;
– по улице Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской;
– от угла дома 148/45, корп. 1 по ул. Советской до улицы Пензенской.
Движение на указанных участках улиц Куйбышева и Пензенской будет запрещено с 13.00 до окончания мероприятия 22 февраля.
Также с 22.00 22 февраля до окончания мероприятия 23 февраля будет запрещена остановка транспортных средств:
- по улице Чичканова, на разворотном кольце общественного транспорта (кроме автотранспорта участников мероприятия);
- по Тулиновскому проезду, на участке от улицы Чичканова до въезда на Воздвиженское кладбище.