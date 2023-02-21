На 6 улицах Тамбова отключат свет

22 февраля в связи с проведением ремонтных работ в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам.

Из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет света на ул. Кавказская, д. 2-9.

На время ремонта в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 электричества не будет по 1-ому Авиационному пр., д. 106, 112.

Также, по информации администрации города Тамбова, в связи с проведением строительно-монтажных работ с 9.00 до 15.00 будут обесточены:

- ул. Базарная, д. 82-102;

- ул. М.Горького, д. 41-108;

- пр. Интернациональный, д. 1-2;

- 2-й Комсомольский пр., д. 1-18.