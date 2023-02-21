Тамбовчанин избил односельчанина табуретом и задушил шлангом

В суде вынесли приговора 32-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 1 августа прошлого года во дворе одного из домов села Тулиновка Тамбовского района обнаружили тело 42-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти. На следствии и в суде выяснили, что в этот день мужчина распивал спиртные напитки у себя дома в компании односельчанина. Во время общения хозяин дома стал оскорблять гостя, что разозлило мужчину. Он начал избивать обидчика табуретом, а потом задушил садовым шлангом. Расправившись с хозяином, убийца отправился в его дом и уснул.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.