На канализационную систему должников будут устанавливать заглушки

Чтобы отрезать должника от канализации, проникать в его жилье не нужно

На данный момент общая задолженность жителей многоквартирных домов перед ресурсопоставщиком составляет более 50 млн рублей. В связи с этим в «РКС-Тамбов» намерены ограничивать пользование канализацией для должников. Для этого в систему будет установлена специальная заглушка.

- Особенность такой заглушки в том, что для ее установки не требуется обязательное проникновение в помещение должника. А чтобы ее снять, владельцу жилья придется оплатить ресурсопоставщику не только общую сумму задолженности за оказанные услуги, но и дополнительно стоимость работ по извлечению заглушки – три тысячи рублей, - рассказали в «РКС-Тамбов».

Первые 100 заглушек планируется установить уже в марте.

Фото «РКС-Тамбов»