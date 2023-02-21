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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:39

На канализационную систему должников будут устанавливать заглушки

Новый способ работы с неплательщиками начнут применять уже в марте
Марина МАКОВЛЕВА
Чтобы отрезать должника от канализации, проникать в его жилье не нужно

Чтобы отрезать должника от канализации, проникать в его жилье не нужно

На данный момент общая задолженность жителей многоквартирных домов перед ресурсопоставщиком составляет более 50 млн рублей. В связи с этим в «РКС-Тамбов» намерены ограничивать пользование канализацией для должников. Для этого в систему будет установлена специальная заглушка.

- Особенность такой заглушки в том, что для ее установки не требуется обязательное проникновение в помещение должника. А чтобы ее снять, владельцу жилья придется оплатить ресурсопоставщику не только общую сумму задолженности за оказанные услуги, но и дополнительно стоимость работ по извлечению заглушки – три тысячи рублей, - рассказали в «РКС-Тамбов».

Первые 100 заглушек планируется установить уже в марте.

Фото «РКС-Тамбов»