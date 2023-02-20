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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 17:09

Полицейские нашли у тамбовчанина полкилограмма марихуаны

За приобретение и хранение наркотика мужчине грозит до 3 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

17 февраля на улице Красной города Моршанска сотрудники отделения наркоконтроля задержали 42-летнего неработающего мужчину. При себе у него обнаружили 500 граммов марихуаны. Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков при опросе дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли наркотики и направили их на экспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ, о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.