На 10 улицах Тамбова будут отключения света

21 февраля в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

Так, по информации администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет света на:

- ул. Авиационная, д. 14-34;

- ул. Полынковская, д. 50-68.

На время проведения работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 - на улице Астраханская, д. 181-195А;

С 13.30 до 16.30 по улицам:

- Железнодорожная, д. 3-109А;

- Лермонтовская, д. 111-128;

- пр. Железнодорожный, д. 2-12;

- пр. Спортивный, д. 1-25;

- Сергеева-Ценского, д. 100-135;

- пр. Флотский, д. 1-8;

- Бригадная, д. 5-33.