Передвижение на электросамокатах в Тамбове ограничат

Электросамокаты на большой скорости небезобидны

С 1 марта вступают в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения касаются передвижения на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и аналогичных транспортных средствах. Теперь все они относятся к средствам индивидуальной мобильности, ограничение скорости составит 25 км/ч.

- Движение таких видов транспорта будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они будут оповещать, где можно проехать, а где нельзя. Решение об установке знаков будут принимать местные власти, - пояснили в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова