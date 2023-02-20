Тамбов ещё раз поборется за 400 миллионов рублей на Всероссийском конкурсе

Прошлогодний проект скорректировали и вновь направили на конкурс Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Тамбов вновь примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города. Такое решение приняли на заседании общественного совета, которое состоялось в пятницу, 17 февраля.

В прошлом году областной центр уже участвовал во всероссийском конкурсе в надежде выиграть на реализацию проекта 400 миллионов рублей. В мэрии говорят, что жюри тогда высоко оценило представленный проект, однако до победы ему не хватило всего 0,2 балла. Для внедрения туристического кода в 2022 году выделили исторический центр Тамбова, состоящий из 14 кварталов общей площадью 99 гектаров. Именно здесь расположены наиболее значимые и привлекательные для туристов объекты культурного наследия, архитектурные и монументальные памятники, в числе которых краеведческий музей, дом-музей архиепископа Луки, усадьба Асеевых, картинная галерея, музей истории медицины, Пушкинская библиотека и другие. Больше половины застройки на территории проекта относится к историческому периоду: 1850-1916 годы. В случае победы в федеральном конкурсе, в городе собирались сделать архитектурную подсветку фасадов исторических зданий, которые расположены на улицах Советской, Носовской и Набережной и создать световое оформление двух пешеходных мостов через Цну. Кроме того, в исторической части города планировали разместить 50 информационных стендов с qr-кодами и обустроить 10 привлекательных для туристов фотозон, 10 современных остановочных комплексов и четыре современных туалетных модуля. Проект туркода предполагал установку арт-объектов и малых скульптурные форм, оборудование смотровой площадки на Набережной, также в планах было создание безбарьерной среды для маломобильных людей.

- В новой заявке отдельные направления проекта скорректировали, в том числе с учётом изменившихся за год регламентов конкурса, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова. - В случае победы реализовать его можно будет уже в 2024 году.