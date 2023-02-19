Сотрудники Росреестра проконсультируют тамбовчан с 20 по 22 февраля в офисах МФЦ

В честь 15-летия Росреестр проводит 15-часовой марафон консультаций по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и кадастровому учету. С 20 по 22 февраля сотрудники будут консультировать тамбовчан в офисах МФЦ по следующему графику:

— 20 и 22 февраля с 8:30 до 13:30 в МФЦ в Тамбове на ул. М. Горького, д.20;

— 21 февраля с 8:30 до 13:30 в МФЦ Мичуринска: Первомайский участок, 7а;

Прийти могут все желающие и задать любые вопросы по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости. При себе желательно иметь правоустанавливающие документы на недвижимость.