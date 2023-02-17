Жителя Мичуринска осудили за то, что он под видом бизнеса выманил у знакомого 22 млн рублей

Мичуринский городской суд признал местного жителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, приговором в пользу потерпевшего взысканы почти 5 млн рублей в счет возмещения материального ущерба.

Из материалов дела следует, что житель Мичуринска предложил своему знакомому организовать совместный бизнес в области сельского хозяйства и животноводства, с последующей продажей ему сооружений на территории фермерского хозяйства.

За несколько лет подсудимый выудил у знакомого 21 975 200 рублей якобы на развитие бизнеса. Фактически же никакого бизнеса мужчина не вел, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

- Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, указав что, при назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, - сообщают в Тамбовском областном суде.