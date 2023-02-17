В Тамбовской области прошел тренировочный экзамен по нескольким предметам

Пока апробация касалась технической стороны вопроса

Тамбовская область принимает участие во всероссийской технической апробации в форме тренировочного экзамена по английскому языку, информатике и ИКТ. В тренировке участвуют 5 пунктов проведения экзамена региона. Тренировка поможет убедиться, что реальный экзамен пройдет без сбоев.

В экзамене принимали участие члены экзаменационных комиссий, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, организаторы.

Как пояснили в министерстве образования и науки Тамбовской области, школьники в тренировочном экзамене задействованы не были. Для них всероссийские тренировочные мероприятиях пройдут 10 марта. В этот день выпускники на четырех пунктах проведения экзаменов смогут написать пробные ЕГЭ по биологии, английскому языку, информатике и ИКТ.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области