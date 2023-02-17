В Тамбовской области нашли 116 фальшивок

По итогам прошлого года в банковском секторе Тамбовской области выявили 116 поддельных денежных знаков на общую сумму 426,6 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом количество выявленных фальшивок уменьшилось почти на 50%. Такие данные сообщают в региональном отделении Банка России.

Традиционно лидируют подделки крупных номиналов. Пятитысячных фальшивых купюр за год выявлено 72 штуки, 24 подделки номиналом 2000 рублей и 18 тысячерублевых подделок. Также эксперты вывели из обращения по одной фальшивой купюре номиналом 500 и 100 рублей. Среди иностранной валюты в прошлом году было обнаружено 2 фальшивки номиналом 100 долларов США и одна 50-долларовая поддельная купюра.

- Проверять наличные деньги надо обязательно, сделать это несложно. Например, у пятитысячной банкноты модификации 2010 года, есть несколько осязаемых и визуальных признаков: переливающийся герб Хабаровска (при наклоне купюры по нему вверх-вниз перекатывается яркая блестящая полоса), водяной знак — портрет Н.Н. Муравьева-Амурского, «пляшущие» цифры номинала на защитной нити, а рельефные штрихи по краям банкноты, цифры и буквы номинала и эмблема Банка России — на ощупь выпуклые, - говорит начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тамбовского отделения Банка России Светлана Попова. - Также можно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России» и по его подсказкам проверять три-пять основных защитных признаков подлинности российских банкнот.