В Тамбове смонтируют новое освещение на улицах Чичерина и Свободная

Укладку асфальта и монтаж освещения будут вести одновременно

Как только погода позволит, в Тамбове планируется приступить к дорожному ремонту. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начнутся работы на участках улиц Чичканова и Свободной. Здесь заменят асфальт и смонтируют заново систему освещения. Всего планируется установить 199 мощных светильников.

Также на улице Свободной установят и 4 светофора: в районе домов № 1 и № 4 к. 4, на пересечении с проездом Безымянного, с улицей Глазкова, а также на пересечении улиц Свободной – Ореховой – Гиляровского.

По информации правительства Тамбовской области, в 2022 году по нацпроекту провели модернизацию освещения улицы Советской на участке от М. Горького до Комсомольской площади. Работы шли одновременно с укладкой нового дорожного покрытия.

Фото правительства Тамбовской области