В Тамбовской области выросло поголовье выдры речной и норки европейской

В заказниках Тамбовской области подвели итоги учета численности популяций краснокнижных животных: выдры речной и норки европейской.

Как сообщают в министерстве экологии и природных ресурсов региона, по сравнению с предыдущим учетом, численность выдры речной в области выросла на 8% и составила 115 животных, численность норки европейской выросла на 17% и составила 168 животных.

Эти виды семейства куньих обитают и охраняются во всех 4 заказниках области: Хмелино-Кершинском, Моршанском, Нижневоронинском и Польновском. Учет редких зверьков проводится каждый год в декабре-январе.