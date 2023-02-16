Двое тамбовчан купили и спрятали в доме вещество, содержащее прекурсор наркотика

Бочки спрятали в частном доме, но сотрудники ФСБ их нашли

В прокуратуре Тамбовского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу двух тамбовчан. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.

По версии дознания, двое жителей Тамбова незаконно приобрели 4 бочки с порошком, в составе которого содержался прекурсор. Бочки они перевезли в частный дом в селе Борщевка, где незаконно хранили до момента изъятия сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области.

Экспертиза показала, что в четырех бочках находилось вещество, из которого впоследствии можно изготовить наркотик. Общая масса вещества составила около 100 кг.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовского района, уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Тамбовского района