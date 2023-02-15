В Тамбове закончили следствие по делу о нападении на 6-месячного ребенка

Следователям мужчина признался, что хотел попасть в колонию Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который совершил преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

На следствии установили, что днем 20 июля прошлого года на пешеходном переходе на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской города Тамбова мужчина подбежал к женщине с детской коляской, выхватил из нее ее 6-месячногомесячного сына и побежал по дороге, после чего вместе с ребенком бросился на капот проезжавшего автомобиля. Очевидцы отобрали у мужчины малыша и вернули его матери, а самого мужчину удерживали до прибытия полиции. После случившегося мальчика сразу доставили в больницу, где его осмотрели врачи. У ребенка диагностировали ушибы мягких тканей и отпустили домой.

- Для определения психического состояния мужчины в рамках следствия ему проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая выявила у него хроническое психическое расстройство, лишающие его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.