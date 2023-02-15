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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 15:11

В Тамбовском районе от отравления угарным газом погибли два человека

В доме оказалась закрыта заслонка дымохода
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Причины гибели людей выясняют следователи

Причины гибели людей выясняют следователи

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Днем 15 февраля в одном из домов села Горелое Тамбовского района соседи обнаружили тела 36-летних мужчины и женщины без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

- Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего в Тамбовском МО СУ СКР по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.

Известно, что погибшая присматривала за домом во время отсутствия собственника. Во время осмотра места происшествия следователь обнаружил, что заслонка дымохода была закрыта. Для определения точной причины смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.