В Тамбовской области произошла авария с участием автомобиля скорой

Скорая протаранила два автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автомобиля скорой произошла 14 февраля в 19 часов 30 минут на 21 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе. По предварительным данным 57-летний водитель машины медслужбы «ЛУИДОР 2250С3» с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами с включенными маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102» под управлением 41-летней женщины. От удара скорая врезалась в стоящий «ГАЗ NEXT», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель автомобиля «ВАЗ 21102», которую с небольшими травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Окончательные причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.