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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:19

В Мичуринске на борьбу с гололедицей ушло 60 тонн реагентов

Расчистка и посыпка улиц продолжается
Марина МАКОВЛЕВА
Основное внимание уделяют улицам, по которым передвигается общественный транспорт

Основное внимание уделяют улицам, по которым передвигается общественный транспорт

В ночь на 14 февраля коммунальные службы Мичуринска вышли на борьбу с гололедицей. Дороги и тротуары обрабатывались реагентами, за ночь и утро израсходовано порядка 60 тонн песко-соляной смеси.

Расчистку ведут не только спецтехникой,но и вручную

Расчистку ведут не только спецтехникой,но и вручную

Сейчас коммунальщики продолжают обработку тротуаров и уборку снега с улиц при помощи спецтехники. Основное внимание сосредоточено на дорогах, по которым передвигается общественный транспорт.

- В случае некачественной уборки, по вопросам, связанным с уборкой снега, мичуринцы могут позвонить по телефону диспетчерской службы Спецавтохозяйства: 5-12-00, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска