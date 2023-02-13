Автопарк тамбовской больницы № 3 пополнился 6-ю автомобилями

В тамбовскую больницу № 3 им. И.С. Долгушина поступил новый транспорт в рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В распоряжении медиков теперь 6 дополнительных автомобилей: три санитарных УАЗа, укомплектованных всем необходимым для перевозки тяжелых больных, и три легковых автомобиля.

- Машины будут использоваться в поликлиниках для обслуживания вызовов, оказания неотложной медицинской помощи, для доставки лекарств, перевозки биологического материала на исследование, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.