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НовостиОбщество13 февраля 2023 16:00

Автопарк тамбовской больницы № 3 пополнился 6-ю автомобилями

Машины будут использоваться для обслуживания вызовов и доставки лекарств
Марина МАКОВЛЕВА

В тамбовскую больницу № 3 им. И.С. Долгушина поступил новый транспорт в рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В распоряжении медиков теперь 6 дополнительных автомобилей: три санитарных УАЗа, укомплектованных всем необходимым для перевозки тяжелых больных, и три легковых автомобиля.

- Машины будут использоваться в поликлиниках для обслуживания вызовов, оказания неотложной медицинской помощи, для доставки лекарств, перевозки биологического материала на исследование, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.