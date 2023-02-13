Под Тамбовом иномарка выскочила на обочину и врезалась в стоящий автомобиль

В ДТП получили травмы две женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 12 февраля в 10 часов 20 минут на 8 километре автодороги Тамбов-Пенза (участок Южный обход г. Тамбова) на территории Тамбовского района. 67-летний водитель «Форд Фокус» при сильном снегопаде не выбрал безопасную скорость, из-за чего его машину занесло, она выехала на левую обочину и врезалась в стоящий там «Рено Сандеро». Водитель иномарки в этот момент менял у машины колесо.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 26-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус», и 42-летняя женщина, находившаяся в «Рено Сандеро», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.