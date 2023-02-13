Жители Мордовского района не могут купить лекарства

Прокуратура Мордовского района провела проверку по обращению местных жителей. Поводом для жалобы стало отсутствие в продаже лекарств во врачебной амбулатории Мордовской ЦРБ.

Установлено, что медицинское учреждение, а также ФАПы, расположенные далеко от райцентра, не продают населению лекарства, хотя соответствующая лицензия у учреждения имеется. Это нарушает права граждан на доступность лекарственных препаратов.

- По выявленным нарушениям прокурором района в адрес главного врача внесено представление. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры района, - рассказали в прокуратуре Мордовского района.