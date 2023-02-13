Подвалы двух домов Тамбова затапливает ручей

Ручей затапливает подвалы двух жилых домов

Жители домов №1 и №3 по проезду Монтажников жалуются на то, что их подвалы ежегодно затапливают грунтовые воды. С этой проблемой они не раз обращались в городскую администрацию и министерство экологии и природных ресурсов области, но вопрос никак не решался. Сейчас жильцы обратились к уполномоченному по правам человека в регионе, который выехал на место и осмотрел состояние зданий. Выяснилось, что в подвалы действительно проникает вода, из-за высокой влажности в домах начал разрушаться фундамент, появились плесень и грибок. Кроме того, в подвалах смонтированы электрощитовые установки, в которых из-за влажности может произойти короткое замыкание, в доме может возникнуть пожар, или кого-то ударит током.

- Подтопление подвальных помещений связывают с нарушением режима стока ручья Собачий, который протекает в этом районе, - рассказали по итогам обследования в аппарате омбудсмена. - Вместе с тем, ни администрация города Тамбова, в чьи обязанности входят вопросы водоотведения, ни министерство экологии и природных ресурсов области, которое занимается госнадзором в области использования и охраны водных объектов, каких-либо мер к установлению и устранению причин подтопления не принимают, а лишь перекладывают эти обязанности друг на друга.

После визита в проблемные дома уполномоченный собирается организовать рабочее совещание и пригласить на него сотрудников всех структур, в ведении которых находится этот вопрос. Возможно, на нём удастся найти решения, которые помогут жителям затапливаемых домов.

Подвалы двух домов города затапливает ручей

В здании разрушается фундамент, появились плесень и грибок

Жители домов №1 и №3 по проезду Монтажников жалуются на то, что их подвалы ежегодно затапливают грунтовые воды. С этой проблемой они не раз обращались в городскую администрацию и министерство экологии и природных ресурсов области, но вопрос никак не решался. Сейчас жильцы обратились к уполномоченному по правам человека в регионе, который выехал на место и осмотрел состояние зданий. Выяснилось, что в подвалы действительно проникает вода, из-за высокой влажности в домах начал разрушаться фундамент, появились плесень и грибок. Кроме того, в подвалах смонтированы электрощитовые установки, в которых из-за влажности может произойти короткое замыкание, в доме может возникнуть пожар, или кого-то ударит током.

- Подтопление подвальных помещений связывают с нарушением режима стока ручья Собачий, который протекает в этом районе, - рассказали по итогам обследования в аппарате омбудсмена. - Вместе с тем, ни администрация города Тамбова, в чьи обязанности входят вопросы водоотведения, ни министерство экологии и природных ресурсов области, которое занимается госнадзором в области использования и охраны водных объектов, каких-либо мер к установлению и устранению причин подтопления не принимают, а лишь перекладывают эти обязанности друг на друга.

После визита в проблемные дома уполномоченный собирается организовать рабочее совещание и пригласить на него сотрудников всех структур, в ведении которых находится этот вопрос. Возможно, на нём удастся найти решения, которые помогут жителям затапливаемых домов.

Кстати, 9 февраля в городе проверили состояние подвалов в многоэтажках на ул. Астраханской, который из-за аварии на коллекторе затопили сточные воды. Пострадавшие жители жалуются, что канализацией в их домах пропахли даже вещи, а подвалы им приходится постоянно держать открытыми в надежде, что запах постепенно выветрится. Водоканал, в ведении которого находился аварийный коллектор, отправляет жителей с этой проблемой в управляющую компанию, потому что наведение порядка в помещениях, которые являются общедомовым имуществом, не входит в их обязанности. В ближайшее время в пострадавших многоэтажках пройдёт повторная проверка.

Фото аппарата уполномоченного по правам человека в Тамбовской области