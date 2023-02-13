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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:52

В Сосновском районе отремонтируют мосты через реку Ламочку

Общая стоимость работ 269 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
На сооружениях планируется усилить опоры, заменить асфальтобетонное покрытие, смонтировать новые пролеты

На сооружениях планируется усилить опоры, заменить асфальтобетонное покрытие, смонтировать новые пролеты

В Сосновском районе начат капитальный ремонт двух мостов через реку Ламочка. Один мост находится на участке дороги «Тамбов-Шацк» – Сосновка – Староюрьево – Первомайский», второй – на автодороге «Каспий» – Селезни – Сосновка. На обоих планируется усилить опоры, заменить асфальтобетонное покрытие, смонтировать новые пролеты.

Подрядчик обеспечит содержание мостов в течение 3-х лет после проведения капремонта

Подрядчик обеспечит содержание мостов в течение 3-х лет после проведения капремонта

Общая стоимость работ на этих объектах составляет 269 млн рублей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По условиям контракта подрядчик обеспечит содержание мостов в течение 3-х лет после проведения капремонта.

Кроме того, по информации правительства Тамбовской области, в 2023 году по нацпроекту продолжается капитальный ремонт моста через реку Пичаевка на автодороге Моршанск-Пичаево в Пичаевском районе. Подрядчик завершил работы на одной из полос движения и приступил к ремонту другой стороны. Стоимость контракта составляет 102,1 млн рублей.

Фото правительства Тамбовской области