В Сосновском районе отремонтируют мосты через реку Ламочку

На сооружениях планируется усилить опоры, заменить асфальтобетонное покрытие, смонтировать новые пролеты

В Сосновском районе начат капитальный ремонт двух мостов через реку Ламочка. Один мост находится на участке дороги «Тамбов-Шацк» – Сосновка – Староюрьево – Первомайский», второй – на автодороге «Каспий» – Селезни – Сосновка. На обоих планируется усилить опоры, заменить асфальтобетонное покрытие, смонтировать новые пролеты.

Подрядчик обеспечит содержание мостов в течение 3-х лет после проведения капремонта

Общая стоимость работ на этих объектах составляет 269 млн рублей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По условиям контракта подрядчик обеспечит содержание мостов в течение 3-х лет после проведения капремонта.

Кроме того, по информации правительства Тамбовской области, в 2023 году по нацпроекту продолжается капитальный ремонт моста через реку Пичаевка на автодороге Моршанск-Пичаево в Пичаевском районе. Подрядчик завершил работы на одной из полос движения и приступил к ремонту другой стороны. Стоимость контракта составляет 102,1 млн рублей.

Фото правительства Тамбовской области