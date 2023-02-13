Подрядчик вел строительство дороги на Магистральной в Тамбове с нарушениями

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Были выявлены нарушения при реализации муниципального контракта, заключенного в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Установлено, что при строительстве дороги по улице Магистральной подрядчик не убрал с проезжей части посторонние предметы, временные дорожные знаки выставлены не на всем протяжении участка. Кроме того, не нанесена временная дорожная разметка.

- По выявленным нарушениям в адрес директора подрядной организации прокуратура внесла представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.