В Тамбове вынесли приговор сотруднице центра «Формула здоровья»

В Ленинском районном суде Тамбова вынесли приговор по уголовному делу псевдомедицинского центра «Формула здоровья». На скамье подсудимых оказалась участница преступной организованной группы, члены которой обманывали клиентов и похитили у их больше 61 миллиона рублей.

Сейчас приговор выслушала сотрудница, которая координировала отдел продаж, она обучала менеджеров и контролировала их работу в том числе с помощью систем видеонаблюдения и аудиофиксации, размещенных в кабинетах первичного приёма клиентов. Перед началом рабочего дня женщина проводила ежедневные планерки - «митинги» с сотрудниками отдела продаж, требуя от подчиненных работников повышения количества заключенных в течение рабочего дня кредитных договоров с клиентами центра. Она же в некоторых случаях выступала в роли «диагноста», и, не имея медицинского образования, лично проводила ложную диагностику состояния организма на приборе бытового назначения «Multiscan» (Мультискан), не предназначенном для выявления заболеваний и постановки диагнозов.В процессе таких «обследований» сотрудница оказывала на людей интенсивное психологическое воздействие, сообщая им якобы выявленные заболевания, тем самым путем обмана вводила их в заблуждение. Клиентов женщина «не отпускала» с момента введения их в заблуждение в кабинете диагностики до подписания ими договора на оказание услуг и кредитного договора в финансовом отделе.

- Исходя из установленных обстоятельств предъявленного фигурантке обвинения, суд квалифицировал действия подсудимой по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком, 2022 года рождения, четырнадцатилетнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.