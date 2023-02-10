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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:51

В Мичуринском районе на 11-летнего ребенка напала бродячая собака

Прокуратура требует взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего, которого укусила бродячая собака.

Установлено, что на улице Зеленая села Панское Мичуринского района на 11-летнего ребенка нападала бездомная собака. Малышу потребовалась медицинская помощь.

Причиной инцидента послужило то, что администрация Мичуринского района не выполнила свои обязанности по организации работы с животными без владельцев.

- В этой связи прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей. Дело в стадии рассмотрения, - сообщают в прокуратуре Мичуринского района.