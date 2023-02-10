В Мичуринском районе на 11-летнего ребенка напала бродячая собака

Прокуратура Мичуринского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего, которого укусила бродячая собака.

Установлено, что на улице Зеленая села Панское Мичуринского района на 11-летнего ребенка нападала бездомная собака. Малышу потребовалась медицинская помощь.

Причиной инцидента послужило то, что администрация Мичуринского района не выполнила свои обязанности по организации работы с животными без владельцев.

- В этой связи прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей. Дело в стадии рассмотрения, - сообщают в прокуратуре Мичуринского района.