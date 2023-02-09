Заключенный тамбовской колонии по интернету развращал девочек из разных регионов страны

В Тамбовской области вынесли приговор 34-летнему мужчине, который отбывает наказание в одном из исправительных учреждений региона. Его признали виновным в совершении преступлений по ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

На следствии и в суде установили, что будучи за решеткой фигурант в одной из социальных сетей знакомился с малолетними девочками в возрасте от 8 до 11 лет, вел с ними переписку, в основном, на интимные темы. В ходе виртуального общения он отправлял им материалы порнографического характера, после чего просил изготовить и переслать ему аналогичные материалы с их участием. Потерпевшими по уголовному делу признаны пять девочек из разных регионов страны.

- Приговором суда окончательно по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.