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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 13:01

Житель Моршанского района украл дорожные знаки для хозяйственных нужд

Мужчине может грозить до 2 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА
Хорошему хозяину и дорожный знак пригодится

Хорошему хозяину и дорожный знак пригодится

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Моршанском районе на автодороге «Тамбов – Шацк» неизвестные украли 10 дорожных знаков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель. Полицейские выяснили, что дорожные знаки он срезал ночью с помощью инструмента, а дома использовал для хозяйственных нужд.

- В ходе проведенного обыска по месту проживания злоумышленника основная часть похищенного была изъята. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается его причастность к аналогичным преступления совершенным на территории района. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.