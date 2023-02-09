Житель Моршанского района украл дорожные знаки для хозяйственных нужд

Хорошему хозяину и дорожный знак пригодится Фото: УМВД по Тамбовской области

В Моршанском районе на автодороге «Тамбов – Шацк» неизвестные украли 10 дорожных знаков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель. Полицейские выяснили, что дорожные знаки он срезал ночью с помощью инструмента, а дома использовал для хозяйственных нужд.

- В ходе проведенного обыска по месту проживания злоумышленника основная часть похищенного была изъята. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается его причастность к аналогичным преступления совершенным на территории района. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.