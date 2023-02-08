В Тамбове перед «мостом глупости» установят габаритные ворота

За 2022 год в Тамбове под мостом на пересечении Гастелло и Коммунальной произошло 8 ДТП. Во всех причиной стала невнимательность водителей большегрузов, которые рассчитывали «проскочить» под ж/д путепроводом.

Данный участок оборудован различными техническими средствами и знаками ограничения высоты. Но это не остановило водителей. Кстати, все они были иногородними.

Чтобы исключить подобные аварии в будущем, специалисты разработали новую схему организации дорожного движения и установки габаритных ворот.

- Схема согласована с ГИБДД по Тамбовской области и утверждена администрацией города Тамбова. Разработана смета на выполнение работ. Работы будут выполнены при условии выделения бюджетных денежных средств, - сообщают в администрации города Тамбова.