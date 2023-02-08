В Мичуринске в зону подтопления могут попасть несколько улиц

В Мичуринске в этом году наблюдается небольшое количество осадков, высота снежного покрова в среднем 10 см. Но промерзание грунта составило 45 см. Поэтому если температура резко повысится и снег начнет быстро таять возникает опасность подтопления ряда улиц.

Администрация города напоминает жителям, что защититься от паводка лучше заранее. Для этого нужно очистить от снега территорию и кровли, водоотводящие канавы. Хранить ценные вещи необходимо на втором этаже или чердаке. Продукты и запасы нужно вытащить из погребов и подвалов. Материалы для мостков должны быть под рукой. И, конечно, стоит присмотреться соседям – не нужна ли кому-нибудь помощь в случае беды.