В тамбовскую колонию пытались передать ватные палочки, пропитанные наркотиком

Наркотиком пропитали ватные палочки

На территорию колонии №4, расположенной в Сосновском районе, пытались передать наркотики. Запрещенное вещество обнаружили сотрудники оперативного отдела при досмотре одной из посылок, предназначавшейся осужденному – им пропитали обычные ватные палочки.

- Экспертиза показала, что изъятое вещество - это наркотик метадон массой 0,56 граммов, что является значительным размером, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области