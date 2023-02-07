В Тамбове адвокат обманул клиента и присвоил его деньги

В суде вынесли приговор теперь уже бывшему адвокату, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На следствии и в суде установили, что с октября по декабрь 2016 года юрист присвоил и растратил больше одного миллиона рублей, вверенных ему подзащитным. Помимо этого, он обманом завладел 300 тысячами рублей, принадлежавших клиенту, пообещав вернуть их после продажи земельного участка, которого у него на самом деле не было. Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области, на основании материалов ведомства в СУ СКР по региону возбудили уголовное дело.

- Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.