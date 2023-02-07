В Тамбове ограничат движение транспорта

8 февраля в Тамбове пройдет церемония вступления в должность главы администрации Тамбовского района. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения в городе вводится ряд ограничений.

По информации администрации города Тамбова, с 7.00 8 февраля и до окончания мероприятия будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств, кроме участников мероприятия:

- по проезду, ведущему от ул. им. Юрия Гагарина до дома № 4А по ул. Ново-стремянной;

- по проезду, ведущему от дома № 4А по ул. Ново-стремянной до дома № 141В по ул. им. Юрия Гагарина.