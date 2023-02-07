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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:29

В Тамбове стартовала акция книгодарения

Принести литературу можно в любую библиотеку города
Марина МАКОВЛЕВА
Подаренная литература отправится в школы, садики, интернаты

Подаренная литература отправится в школы, садики, интернаты

В Тамбове проходит акция «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

К акции может присоединиться каждый. Благотворительные площадки, куда можно принести книги, будут работать во всех библиотеках города Тамбова в течение недели.

- Собранную литературу направят в различные социальные учреждения: школы, детские дома, садики, интернаты и лечебные учреждения. Помимо этого, библиотечные работники, выступая в роли волонтеров, передадут книги многодетным семьям и пожилым людям, - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова