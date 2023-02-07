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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:10

Жительницу Никифоровского района хотят лишить родительских прав

По мнению прокуратуры, женщина выпивает и не следит за детьми
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Никифоровского района по результатам проверки пытается восстановить нарушенные права детей на безопасные и благоприятные условия проживания.

Как выяснилось, 34-летняя мать троих детей состоит на учете в органах системы профилактики. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, систематически выпивала, в том числе в присутствии детей, оставляла несовершеннолетних дома без присмотра.

Из-за этого суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следующий шаг – лишение родительских прав.

По информации прокуратуры Никифоровского района, соответствующий иск уже направлен в суд.