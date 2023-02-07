В Тамбовской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 10 %. К врачам с соответствующими симптомами обратилось 7347 человек, 45 % из них составляют дети. Среди обратившихся выявлено 30 случаев гриппа, из них 10 случаев у детей.

Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Тамбове, Моршанске, Рассказове. Много заболевших отмечается в Бондарском, Кирсановском, Петровском и Сампурском районах.

По данным Роспотребнадзора по Тамбовской области, в регионе выявляют в том числе Covid-19 и грипп типа В. Большую часть заболевших в этом сезоне составляют те, кто подхватил свиной грипп.