Главой Тамбовского района избран Константин Пудовкин

Константин Пудовкин около 26 лет проработал в органах внутренних дел

В Тамбовском районе Совет народных депутатов рассмотрел решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы района. Большинство голосов было отдано за Константина Пудовкина, занимающего должность первого заместителя главы администрации района.

- До этого Константин Владимирович около 26 лет проработал в органах внутренних дел, имеет большой опыт руководящей работы. Дата вступления в должность нового главы Тамбовского района назначена на 8 февраля, - сообщают в администрации Тамбовского района.

Фото администрации Тамбовского района