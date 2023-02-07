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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:41

Главой Тамбовского района избран Константин Пудовкин

Сейчас он занимает должность первого замглавы администрации района
Марина МАКОВЛЕВА
Константин Пудовкин около 26 лет проработал в органах внутренних дел

Константин Пудовкин около 26 лет проработал в органах внутренних дел

В Тамбовском районе Совет народных депутатов рассмотрел решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы района. Большинство голосов было отдано за Константина Пудовкина, занимающего должность первого заместителя главы администрации района.

- До этого Константин Владимирович около 26 лет проработал в органах внутренних дел, имеет большой опыт руководящей работы. Дата вступления в должность нового главы Тамбовского района назначена на 8 февраля, - сообщают в администрации Тамбовского района.

Фото администрации Тамбовского района