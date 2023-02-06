Суд взыскал с администрации Тамбова 15 тысяч рублей в пользу мальчика, покусанного бродячей собакой

В прокуратуру Советского района города Тамбова поступило заявление местной жительницы о защите законных прав и интересов ее несовершеннолетнего сына. Мальчика укусила бездомная собака, поэтому ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Прокуратура проверила исполнение законодательства об ответственном обращении с животными, причем выявлена вина городской администрации, которая должна заниматься отловом и содержанием безнадзорных собак.

Прокурор Советского района обратился в суд с иском к администрации города Тамбова, требуя взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда.

Представитель городского руководства утверждал, что вина лежит не на них, так как отловом и содержанием животных без владельцев в областном центре занимается по контракту индивидуальный предприниматель.

Тем не менее, суд пришел к выводу, что ответчиком по делу является именно администрация Тамбова. Ведь предприниматель работал по ее заявкам.

- Районный суд, учитывая моральные и нравственные переживания несовершеннолетнего потерпевшего, обстоятельства, при которых получены телесные повреждения и их вид, малолетний возраст, а также вред, причиненный здоровью ребенка, и, исходя из требований разумности и справедливости, взыскал с администрации Тамбова в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, - сообщают в Тамбовском областном суде.

Областной суд, в свою очередь, признал такое решение законным и обоснованным.