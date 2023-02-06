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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:01

В Уметской ЦРБ появились 4 новых спецавтомобиля

Машины помогут доставлять пациентов, перевозить анализы и вакцины
Марина МАКОВЛЕВА
Машины переданы в село Оржевка и в поликлинику

Машины переданы в село Оржевка и в поликлинику

Уметская ЦРБ приобрела 4 специальных автомобиля медицинской службы за счет средств областного бюджета по региональной программе модернизация первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

- Машины распределены в структурные подразделения ЦРБ: для участкового врача-терапевта в село Оржевка и в поликлинику. Автомобили будут задействованы для доставки пациентов в ЦРБ и обслуживания вызовов врача на дому, а также для доставки анализов, вакцины, - сообщают в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области