В Уметской ЦРБ появились 4 новых спецавтомобиля

Машины переданы в село Оржевка и в поликлинику

Уметская ЦРБ приобрела 4 специальных автомобиля медицинской службы за счет средств областного бюджета по региональной программе модернизация первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

- Машины распределены в структурные подразделения ЦРБ: для участкового врача-терапевта в село Оржевка и в поликлинику. Автомобили будут задействованы для доставки пациентов в ЦРБ и обслуживания вызовов врача на дому, а также для доставки анализов, вакцины, - сообщают в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области