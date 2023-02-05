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НовостиОбщество5 февраля 2023 7:41

Неделя для тамбовчан начнется с небольших морозов и снега

Днем столбик термометра покажет пять-шесть градусов мороза
Анна ГРЕБЕНКИНА
Хотя по ощущениям может казаться, что на улице значительно холоднее.

Хотя по ощущениям может казаться, что на улице значительно холоднее.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Новая неделя для тамбовчан начнется с небольших морозов и снега. По данным синоптиков, в понедельник, 6 февраля, в областном центре ожидаются небольшие осадки. Снег будет идти и ночью, и днем. Ветер северный, 2 -3 метра в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус девяти до минус семи градусов. Днем немного потеплеет. Столбик термометра покажет пять-шесть градусов мороза. Хотя по ощущениям может казаться, что на улице значительно холоднее.

Атмосферное давление 760 мм рт. ст. Влажность воздуха 83%. В течение суток атмосферное давление и влажность воздуха могут колебаться.