В Тамбовской области во время групповой драки ранили ножом 15-летего подростка

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, ночью 4 февраля текущего года подозреваемый в ходе выяснения отношений с родственниками несовершеннолетнего во время групповой драки ранил 15-летнего подростка ножом. Потерпевшего сразу госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у него колото-резаное ранение подлопаточной области.

- В настоящее время подозреваемый задержан, по делу продолжается проведение комплекса первоначальных следственных действий, - сообщает СУ СКР по региону.