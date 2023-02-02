Жители Мичуринска выбросили в реку растительный мусор

Бдительные мичуринцы пожаловались на беспорядок

Бдительные жители Мичуринска пожаловались руководству города на захламление участка Ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье». Местные обитатели после очистки своего участка от растительности бросили траву и кустарник в реку Лесной Воронеж.

Специалисты санитарно-технической инспекции города вынесли в адрес нарушителей предписание. Теперь они обязаны ликвидировать беспорядок до 6 февраля.

- Случай, к сожалению, не единичный. Страдают от рук вандалов и малые архитектурные формы, арт-объекты, детские игровые комплексы, спортивное оборудование, остановочные павильоны, дорожные знаки города. Жителям города напоминаем об административной и уголовной ответственности за нарушение действующего законодательства. Если так случилось, что вы стали свидетелем порчи муниципального имущества, других нарушений зафиксируйте данный факт и сообщите в полицию, - обращается к жителям администрация города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска